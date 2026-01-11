Fluminense enfrentou o Sfera, neste domingo (11), pela última rodada da fase de grupos da Copinha - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Fluminense enfrentou o Sfera, neste domingo (11), pela última rodada da fase de grupos da CopinhaLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 11/01/2026 13:05

Rio - O Fluminense terminou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Os Moleques de Xerém venceram o Sfera por 2 a 1, neste domingo (11), em Santana de Parnaíba, pela terceira rodada da competição, e confirmou a classificação na liderança do Grupo 25.

Já garantido na segunda fase, o Fluminense entrou em campo em busca de confirmar o primeiro lugar do Grupo 25. Os Moleques de Xerém abriram o placar com 45 segundos, com William Gomes. O centroavante aproveitou o vacilo na saída de bola do Sfera e bateu no canto do goleiro.

Após abrir o placar, o Fluminense diminuiu o ritmo. O Sfera aproveitou, cresceu no jogo e empatou aos 31 minutos, em um golaço de Borba. Na reta final, o jogo voltou a ficar movimentado e os Moleques de Xerém voltaram a ficar em vantagem com gol de pênalti de Isack Gabriel.

Na etapa final, o jogo ficou truncado e teve poucas oportunidades. O Fluminense neutralizou as ações do Sfera, que esboçou uma reação sem muita eficiência. Nos minutos finais, o técnico Samuel Dias, do Sfera, tentou agredir um jogador do Fluminense com uma bolada e foi expulso.

Com a vitória, o Fluminense encerrou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento e nove pontos conquistados. O Sfera, por sua vez, terminou na lanterna com apenas um ponto. Na próxima fase, os Moleques de Xerém enfrentam o Referência-SP, que ficou em segundo no Grupo 26.