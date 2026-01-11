Em 2025, Manoel atuou em apenas 13 partidas pelo Fluminense, 12 como titularMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O Fluminense se despediu neste domingo (11) de Manoel, zagueiro que não teve contrato renovado. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor agradeceu ao jogador e desejou boa sorte na sequência da carreira. Ele tinha vínculo válido até dezembro do ano passado. 
"Manoel vestiu a Armadura do Fluminense em todos os sentidos. Entendeu o que é ser um Guerreiro e fazer parte da Família Fluminense. Ao fim de seu contrato, Manoel deixa o Fluminense com o título da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa e dois Cariocas", iniciou o clube carioca.

"Desejamos ao zagueiro boa sorte na sequência da carreira. Obrigado!", completou.
O defensor estava no Fluminense desde 2021 e viveu seu melhor momento na temporada seguinte, quando disputou 51 jogos, fez sete gols e deu duas assistências. Já em 2025, Manoel atuou em apenas 13 partidas, sendo 12 como titular. 

