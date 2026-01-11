Depois de analisar o mercado sul-americano, o Fluminense vai entrar forte na disputa por Alexis Cuello - Divulgação / San Loreno

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense manifestou interesse no atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo, da Argentina. O Tricolor monitora a situação do jogador, que também está na mira do Boca Juniors, e pode atravessar a negociação, de acordo com a imprensa argentina.

O Fluminense deve enviar nos próximos dias uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões), de acordo com o jornalista Luca Bonafina, do "Diário Olé". O Tricolor estaria na frente do Boca Juniors, que ainda não apresentou uma proposta.

Sem acordo para contratar Hulk e com a lesão de Cano, o Fluminense viu a pressão aumentar na busca por reforços para o ataque. Desde 2024, quando Cano passou a conviver com problemas físicos, o Tricolor encontrou dificuldades para ter uma nova referência do ataque.

Além de Hulk, o Fluminense também negocia por Savarino. O Tricolor tem um acordo com o Botafogo pela contratação, que envolve uma compensação financeira e a transferência em definitivo do volante Wallace Davi, de 18 anos. O negócio depende apenas do "sim" do meia venezuelano.

Revelado pelo Racing, Alexis Cuello teve passagens pelo Barracas Central, Instituto e Almagro antes de chegar ao San Lorenzo. No Ciclón, o atacante soma 73 jogos, 14 gols e duas assistências. O jogador, de 25 anos, marcou seis gols e uma assistência em 37 jogos na última temporada.