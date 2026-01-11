Germán Cano sofreu entorse no joelho direito durante a pré-temporada, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Germán Cano sofreu entorse no joelho direito durante a pré-temporada, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/01/2026 10:30

Rio - O novo problema físico de Germán Cano ligou um alerta no Fluminense. O centroavante argentino, de 38 anos, sofreu uma entorse no joelho direito com lesão no menisco no primeiro treino da pré-temporada, no CT Carlos Castilho, e passou por uma artroscopia, neste último sábado (10), e aumentou a pressão na busca por reforços.

Nos últimos dois anos, Germán Cano sofreu com lesões, principalmente no joelho direito. Ao todo, o jogador perdeu 31 jogos e ficou ausente por mais de 160 dias. Desta vez, o procedimento prevê pelo menos 45 dias de recuperação e o argentino pode atingir o seu maior período fora de combate desde que chegou ao Fluminense, em 2022.

Sem Cano à disposição, o Fluminense deve intensificar a busca por reforços. Sem confiança em Everaldo e John Kennedy, o Tricolor contava com o centroavante argentino neste início de temporada. A diretoria tentou a contratação de Hulk, mas o jogador não chegou a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG. O clube mineiro deseja receber uma compensação, o que dificultou a saída.

Contratado em 2022, Cano fez 84 gols nos dois primeiros anos. Já a partir de 2024, quando começou o declínio físico, somou apenas 27, sendo sete em 2024 e 20 em 2025. Mesmo sofrendo com lesões, ele foi o artilheiro do Fluminense na última temporada, números que comprovam a dificuldade de Everaldo (8) e John Kennedy (2), que combinaram apenas dez gols.

Lesões de Cano desde 2024:

Lesão no tendão e inflamação no pé (25/07/2024 a 14/09/2024): 52 dias (11 jogos)

Entorse no joelho esquerdo (30/04/2025 a 16/06/2025): 48 dias (10 jogos)

Entorse no joelho direito (17/08/2025 a 22/08/2025): 6 dias (1 jogo)

Entorse no joelho direito (30/10/2025 a 13/12/2025): 45 dias (9 jogos)

