Guilherme Arana em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho

Rio - Reforço do Fluminense, Guilherme Arana teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (12) e está liberado para estrear. A rescisão com o Atlético-MG também já foi registrada no sistema.
O lateral-esquerdo assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029. Ele foi a segunda contratação do clube carioca para a temporada - depois de Jemmes, zagueiro que estava no Mirassol.
Agora, poderá entrar em campo pelo Fluminense no Estadual. O primeiro compromisso do ano será contra o Madureira, quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.
Veja o registro de Arana no BID

Guilherme Arana teve o nome publicado no BID nesta segunda-feira (12) - Reprodução / Internet
Guilherme Arana em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Guilherme Arana teve o nome publicado no BID nesta segunda-feira (12)