Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético
Fluminense encaminha a contratação de Hulk
Atacante, de 39 anos, deverá ser reforço tricolor
Fluminense encaminha saída de Luan Freitas para o Fortaleza
Zagueiro reforçará o Leão do Pici na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro
Atlético-MG encerra negociação, e Hulk não será jogador do Fluminense
Sem acordo entre os clubes, a tendência é de que o atacante cumpra contrato com o Galo
Guilherme Arana é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense
Lateral-esquerdo estará à disposição para encarar o Madureira, na estreia no Campeonato Carioca
Fluminense dá ultimato até fim do dia e pode desistir de negociação por Hulk
Atacante, de 39 anos, tem contrato até o fim do ano
Fluminense se despede de Manoel, que não teve o contrato renovado
Zagueiro tinha vínculo com o Tricolor até dezembro do ano passado
