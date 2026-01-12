Hulk com a camisa do Atlético-MG em treino - Pedro Souza / Atlético

Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético

Publicado 12/01/2026 16:21

Rio - A novela envolvendo o atacante Hulk pode estar vivendo seus últimos capítulos. O Fluminense encaminhou um acordo com o Atlético-MG pela contratação do veterano. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Jose Ilan e confirmadas pelo Jornal O DIA.

O clube das Laranjeiras irá arcar com uma compensação financeira para que o atacante seja liberado pelo Atlético-MG. Hulk tinha contrato com o Galo até o fim de 2026 e anunciou que não iria renovar o vínculo com o clube mineiro.

O Fluminense chegou a um acordo com Hulk há alguns dias, porém, o Atlético-MG não quis liberar o atacante e nem oferecer um projeto esportivo que agradasse o ídolo para que ele continuasse em Belo Horizonte. O Tricolor seguiu negociando e deu um ultimato para resolver a situação, que se encerrava nesta segunda-feira.

Hulk é ídolo do Atlético-MG e está no Galo desde 2021. No ano passado, o atacante entrou em campo em 63 jogos, anotou 21 gols e deu nove assistências. Sua melhor temporada pelo clube mineiro foi em 2021, quando ele conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil.