O Fluminense está na terceira fase da Copinha de 2026Leonardo Brasil / Fluminense F.C.

Publicado 13/01/2026 20:55

Santana de Parnaíba - O Fluminense não teve vida fácil, mas superou o Referência e avançou na Copinha. Após o empate por 1 a 1 Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, nesta terça-feira (13), o Tricolor superou o adversário por 5 a 3 na disputa por pênaltis e segue na competição.

Na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os Moleques de Xerém vão enfrentar o Ituano, que mais cedo eliminou o Água Santa.

O jogo

No tempo regulamentar, o Fluminense abriu o placar já no apagar das luzes do primeiro tempo. Janderson recebeu a bola pelo lado esquerdo e fez o cruzamento. A defesa do Referência não conseguiu afastar, e Isack Gabriel apareceu para finalizar e anotar o gol do Tricolor.

O time paulista deixou tudo igual aos 22 da segunda etapa. Jhow foi acionado dentro da área, viu a bola subir um pouco no domínio, mas soltou uma bomba para vencer Gustavo Félix.

O empate por 1 a 1 persistiu até o fim e forçou a decisão por pênaltis. O Tricolor levou a melhor, já que converteu suas cinco cobranças e o goleiro Gustavo Félix brilhou com uma defesa.