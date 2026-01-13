Guilherme Arana em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Em busca de volta por cima, Arana encontra no Fluminense 'histórico de excelência' de laterais
Jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2029
Sem acordo por Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque
Tricolor prioriza ataque em janela de transferências, mas ainda não encontrou solução para os problemas
Joias da 'Esquadrilha 07' buscam espaço no Fluminense em 2026
Geração de 2007 é a única da história tricolor que conquistou o Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17 na base
Fluminense encaminha saída de Luan Freitas para o Fortaleza
Zagueiro reforçará o Leão do Pici na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro
Atlético-MG encerra negociação, e Hulk não será jogador do Fluminense
Sem acordo entre os clubes, a tendência é de que o atacante cumpra contrato com o Galo
Guilherme Arana é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense
Lateral-esquerdo estará à disposição para encarar o Madureira, na estreia no Campeonato Carioca
