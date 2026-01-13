Guilherme Arana em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/01/2026 16:45

Rio - Reforço para 2026, Guilherme Arana, de 28 anos, encontrará no Fluminense nesta temporada a oportunidade de voltar a brilhar para quem sabe almejar uma vaga na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Com uma carreira consolidada por uma passagem com ótimas temporadas no Atlético-MG, o lateral-esquerdo vem de um ano difícil, mas no Tricolor encontrará um histórico extremamente positivo no setor.

Em duas das cinco Copas que a seleção brasileira conquistou, um lateral-esquerdo do Fluminense foi convocado. Em 1970, Marco Antônio fez parte do grupo de Zagallo e em 1994, Branco foi uma aposta de Carlos Alberto Parreira, que acabou sendo decisiva, principalmente na vitória sobre a Holanda nas quartas de final do Mundial dos Estados Unidos.

Em sua chegada ao Fluminense, Arana se mostrou bastante feliz com a oportunidade de atuar em um clube tão importante do futebol brasileiro. O jogador terá Renê como seu principal rival na disputa pela titularidade.

"É um orgulho imenso, tanto para mim quanto para a minha família também. Estamos muito felizes e ansiosos para essa trajetória aqui no Fluminense, que tenho certeza de que será muito abençoada e de muitas alegrias", disse o lateral em entrevista ao site do Fluminense.

Para contratar Guilherme Arana, o Fluminense desembolsou algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões). Ele assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2029.