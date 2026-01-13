Riquelme Felipe em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Safra de talentos mais vitoriosa da história do Fluminense, a "Esquadrilha 07" começa a buscar espaço no profissional. Os jovens terão oportunidade de mostrar os seus talentos no Carioca, a partir desta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

A maior expectativa gira em torno de Riquelme Felipe. No profissional desde o ano passado, o atacante busca se firmar e pode ser uma peça importante para a temporada do Fluminense. O jovem, de 19 anos, é visto com potencial. Em 2025, ele foi titular no início do Carioca, mas perdeu espaço com Renato Gaúcho e não recebeu muitas chances com Zubeldía. Ao todo, disputou 22 jogos e deu uma assistência.

Além dele, outros três nomes titulares da "Esquadrilha 07" também participaram da pré-temporada e vão jogar as primeiras rodadas do Carioca: o volante Wallace Davi e os atacantes Matheus Reis e Keven Samuel. Entre eles, apenas o meio-campista já recebeu oportunidades no profissional. O trio, no entanto, também é visto com potencial e podem receber mais oportunidades em 2026.

Recentemente, o Fluminense tentou envolver Wallace Davi em duas negociações com o Botafogo. Primeiro, tentou trocá-lo pelo meia Marlon Freitas. Depois, envolveu em uma troca por Savarino. Nos dois casos, o Tricolor chegou a um acordo com o Alvinegro, mas foi rejeitado pelos jogadores. O primeiro escolheu acertar com o Palmeiras, enquanto o segundo decidiu permanecer.

Já Matheus Reis, por sua vez, chegou a ser relacionado para jogos do profissional, mas nunca entrou em campo. Em 2024, foi citado na lista do jornal inglês "The Guardian" a respeito dos melhores jogadores sub-17 do mundo. No mesmo ano, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Em novembro de 2025, voltou a atuar na reta final do Carioca Sub-20.

Por fim, os caçulas do sub-17 também participaram da pré-temporada do Fluminense: o meia Naarã Lucas e o atacante Wesley Natã. Nascidos em 2008, eles integraram o elenco da "Esquadrilha 07" nas campanhas dos títulos do Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17, em 2024. Já outros nomes como o goleiro Gustavo Felix, os laterais Kaio Borges e Vagno, o zagueiro Gorgulho e o volante Breno disputam a Copinha.

A Esquadrilha 07

A fábrica de talentos de Xerém, mais uma vez, produziu uma geração com muito potencial para o futuro. A geração 2007 dominou a base e ganhou o apelido de "Esquadrilha 07". O motivo do apelido é porque o time "só tem avião". Desde o sub-15 juntos, os jovens chegaram a ficar invictos por um ano, entre novembro de 2021 e novembro de 2022.

Em 2022, quando os jovens ainda estavam no sub-15, conquistou quatro títulos. A Esquadrilha chegou a ficar invicta entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Já em 2023, foram sete títulos conquistados. A coroação do trabalho da geração aconteceu em 2024, quando se tornou a primeira da história de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17.

Única geração que conquistou dois títulos nacionais no mesmo ano, a "Esquadrilha 07" é vista com mais expectativa do que a "Geração de Ouro", que revelou nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro, além da "Geração dos Sonhos", que teve Kayky e Matheus Martins. Até hoje, a "Geração de Ouro" é a que mais rendeu retorno esportivo e financeiro, mas a aposta na turma de 2007, internamente, é grande.

No ano passado, o Fluminense vendeu Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação da época), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). Ele foi o primeiro nome da safra a render retorno financeiro. Na base, ele formava um quarteto ofensivo ao lado de Riquelme Felipe, Matheus Reis e Keven Samuel.

Neste ano, a geração 2007 é a que teve mais nomes inscritos na Copinha pelo Fluminense. Ao todo, são 19. Nem todos os inscritos viajaram para São Paulo, já que alguns participam da pré-temporada para o Carioca, no CT Carlos Castilho. Porém, nomes como o goleiro Gustavo Felix, os laterais Kaio Borges e Vagno, e o zagueiro Gorgulho estão em São Paulo. Nomes que podem pintar no elenco principal ainda em 2026.