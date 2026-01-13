Jogadores do Fluminense em ação durante treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - O Fluminense terá um time alternativo contra o Madureira, no primeiro jogo do ano. O Tricolor entrará em campo nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela rodada inicial do Campeonato Carioca.
A tendência é que a equipe seja formada por jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem ao longo da temporada passada.

Sendo assim, a provável escalação é: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio e Lezcano; Santiago Moreno, Riquelme e John Kennedy.
O auxiliar Maximiliano Cuberas será o responsável pelo time, já que o técnico Luis Zubeldía se recupera de um procedimento cardiovascular. O argentino passou por cirurgia no último sábado (10) e a previsão é de que retorne aos trabalhos no Fluminense em até 15 dias.