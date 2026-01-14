Santi Moreno em campo pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Rio - Contratado pelo Fluminense no ano passado, Santi Moreno, de 25 anos, chegou com expectativas grandes ao Tricolor. Colombiano, ele foi visto por muitos como o natural substituto de Jhon Arias, mas não conseguiu render o esperado. Desejando uma vida nova em 2026, o atacante rechaçou que nunca se viu como um substituto do ídolo tricolor.
"Sei que o torcedor sente muita saudade dele (Jhon Arias), é um grande jogador, mas não sinto essa responsabilidade de substituí-lo. Entendo que todo mundo tem histórias e caminhos diferentes. É um tema que pensei muito. É algo que não me passa na cabeça porque ele é um jogador excelente, fez o que todo jogador deseja fazer. Meu compromisso comigo mesmo é dar o melhor de mim e desfrutar do jogo, seguir aprendendo", disse em entrevista ao "Globo Esporte".
No ano passado, Santi Moreno atuou em apenas cinco jogos pelo Fluminense. O colombiano espera viver um novo tempo pelo Tricolor. Ele acredita que poderá chegar a grandes momentos na temporada.
"Temos quatros torneios em cinco meses, acredito. As expectativas são altas. Vamos começar com o Carioca, quero somar o máximo de minutos possíveis para estar, de fato, no grupo que o professor pode contar para os campeonatos. Mas quero desfrutar do jogo, fazer minutos, fazer números que valorizam como gols e assistências. E por que não sonhar com o Mundial? É um dos motivos que vim para esse clube. Por que não começar agora?", concluiu.