Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC
Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro
Lucas Merçon / Fluminense FC
Publicado 14/01/2026 14:16 | Atualizado 14/01/2026 14:17
Rio - Sem os titulares, o
Fluminense
divulgou a lista relacionados para a primeira rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14). A partida será contra o Madureira, às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.
A escalação tricolor será formada por
jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem
ao longo da temporada passada.
O auxiliar Maximiliano Cuberas será o responsável pelo time, já que o técnico Luis Zubeldía se recupera de um procedimento cardiovascular. O argentino
passou por cirurgia no último sábado (10) e a previsão é de que retorne aos trabalhos no Fluminense em até 15 dias
.
Veja os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Daniel, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Davi Schuindt, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Julio Fidelis, Leo Jance, Loiola e Miguel Sampaio; . Meio-campistas: Agner, Davi Melo, Lezcano, Luis Fernando, Naarã, Otavio e Wallace Davi; . Atacantes: John Kennedy, Lelê, Matheus Reis, Riquelme, Santi Moreno e Wesley Natã.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.