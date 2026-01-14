Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/01/2026 14:16 | Atualizado 14/01/2026 14:17

Rio - Sem os titulares, o Fluminense divulgou a lista relacionados para a primeira rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14). A partida será contra o Madureira, às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.

Veja os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Daniel, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Davi Schuindt, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Julio Fidelis, Leo Jance, Loiola e Miguel Sampaio;

. Meio-campistas: Agner, Davi Melo, Lezcano, Luis Fernando, Naarã, Otavio e Wallace Davi;

. Atacantes: John Kennedy, Lelê, Matheus Reis, Riquelme, Santi Moreno e Wesley Natã.