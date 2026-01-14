Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Fluminense no Estádio Luso BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Sem os titulares, o Fluminense divulgou a lista relacionados para a primeira rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14). A partida será contra o Madureira, às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro. 
Leia mais: Auxiliar de Zubeldía detalha preparação do Fluminense
A escalação tricolor será formada por jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem ao longo da temporada passada.
O auxiliar Maximiliano Cuberas será o responsável pelo time, já que o técnico Luis Zubeldía se recupera de um procedimento cardiovascular. O argentino passou por cirurgia no último sábado (10) e a previsão é de que retorne aos trabalhos no Fluminense em até 15 dias.
Leia mais: Sem Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque

Veja os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Daniel, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
. Defensores: Davi Schuindt, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Julio Fidelis, Leo Jance, Loiola e Miguel Sampaio;
. Meio-campistas: Agner, Davi Melo, Lezcano, Luis Fernando, Naarã, Otavio e Wallace Davi;
. Atacantes: John Kennedy, Lelê, Matheus Reis, Riquelme, Santi Moreno e Wesley Natã.