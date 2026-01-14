Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Madureira, no Luso BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Recém-contratado, Guilherme Arana celebrou a estreia pelo Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, nesta quarta-feira (14), no Estádio Luso Brasileiro, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo, que atuou ao lado de jovens da base e jogadores que tiveram baixa minutagem no ano passado, analisou o confronto e valorizou o resultado. 
"Deu aquele frio na barriga, é natural. Ainda mais por estrear com a camisa de um clube grande. Sempre gera o frio na barriga. Feliz pelo resultado, pelo torcedor que compareceu", iniciou o defensor.
"O time está em formação, muitos garotos querendo mostrar serviço. Às vezes correndo muito na hora de segurar o jogo. Mas é importante iniciar com vitória. Nós, mais experientes, temos que dar moral para os meninos. São o futuro do clube", completou. 
Guilherme Arana, que veio do Atlético-MG, também projetou a temporada e mostrou estar com as expectativas lá em cima: "Esse foi só o primeiro jogo de muitos que vão acontecer. Espero que possamos fazer um excelente ano e conquistar títulos". 
Com a vitória, o Fluminense somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Boavista, sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Estadual.