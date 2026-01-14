Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Madureira, no Luso Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/01/2026 21:30

"Deu aquele frio na barriga, é natural. Ainda mais por estrear com a camisa de um clube grande. Sempre gera o frio na barriga. Feliz pelo resultado, pelo torcedor que compareceu", iniciou o defensor.

"O time está em formação, muitos garotos querendo mostrar serviço. Às vezes correndo muito na hora de segurar o jogo. Mas é importante iniciar com vitória. Nós, mais experientes, temos que dar moral para os meninos. São o futuro do clube", completou.

Guilherme Arana, que veio do Atlético-MG, também projetou a temporada e mostrou estar com as expectativas lá em cima: "Esse foi só o primeiro jogo de muitos que vão acontecer. Espero que possamos fazer um excelente ano e conquistar títulos".