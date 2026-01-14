Maxi Cuberas em ação pelo Fluminense diante da Portuguesa, no Luso Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

"Graças a Deus conseguimos ganhar a partida e, além disso, (esse resultado) é sempre ótimo para a gente, para os torcedores para a gente seguir crescendo. A vitória sempre fortalece. Acho que a equipe funcionou bem, como vocês disseram. Com Arana, com Jemmes e outros jogadores com menos minutos, além dos jovens. Estou contente por isso, pela equipe Foi uma partida com muito critério, controlamos do início ao fim. Soubemos administrar os momentos diferentes do jogo e, graças a Deus, conseguimos ganhar, que é sempre o que buscamos", iniciou o argentino, em entrevista coletiva.

"Mais do que a atuação individual é o coletivo. Como eu falava antes do jogo, quando a temporada passada acabou, a diretoria e a comissão técnica se reuniu para planejar essa temporada, tratando de fazer uma equipe competitiva para estar lá em cima, competindo no melhor nível. E formando uma mentalidade ganhadora. Para isso que é importante todo o time, essa preparação. Arrancar assim é bom, mas seguimos trabalhando para seguir crescendo e dar uma boa identidade à equipe", complementou.

O assistente também comentou as estreias de Guilherme Arana e Jemmes: "Buscamos incorporar esse tipo de jogadores que têm qualidade, que tem um bom presente, um bom nível para fortalecer a equipe que já estava construída e fez uma grande temporada. Precisamos nos fortalecer com essa categoria, com esse nível de jogadores. Por isso tem que ter paciência, a diretoria segue trabalhando, e, a qualquer momento, seguramente vamos ter boas novidades".

Com a vitória, o Fluminense somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Boavista, sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Outras respostas de Maxi Cuberas

. Chegada de reforços: "A respeito de reforços, a comissão e a diretoria estão trabalhando. Não é fácil incorporar os jogadores que queremos, por isso temos que ter calma e paciência. Estamos focando para que os reforços ajudem a equipe a competir em grande nível. Estamos confiante de que todos vão trabalhar para que os reforços cheguem o mais rápido possível".



. Volta de Zubeldía: "Graças a Deus ele está muito bem. Agora a família fechou a porta para que ele não saia (risos). Graças a Deus ele está bem, o mais importante é que deu tudo certo. Ele já está em boas condições. Ele vai voltar ao médico nos próximos dias, o doutor provavelmente vai dar mais um tempo. Mas ele já está ótimo. A qualquer momento teremos ele por perto".

. Atuação de quem teve pouco espaço em 2025: "Estamos contentes por eles, por todos em geral, pelos jovens também. Porque são oportunidades, e hoje estiveram à altura do que a equipe precisava. Estou contente por eles, temos que seguir trabalhando. São quatro campeonatos na temporada, todos têm que seguir se preparando para podermos competir em alto nível".

. Vaias a Otávio: "Sabemos que, no futebol, o jogador tem momentos bons e não tão bons. Otávio é um jogador com experiência, que sabe conviver com essas situações. É um jogador que tem bagagem, muito profissional. Ele sabe que, com esse escudo, tem que render. O futebol é rendimento contínuo, tem que funcionar bem todo jogo. Ele é consciente, por isso hoje fez uma boa partida, ele está sempre à disposição. Sabe que tem que se preparar, a temporada é longa. Se está aqui vestindo essa camisa é porque ele é um bom jogador".

. Wallace Davi: "Nós, particularmente, consideramos todos os jogadores que atuaram hoje. Por isso eles estão trabalhando. Tem que ver o que acontece no futuro com cada um. Juntamente com a diretoria, se eles estão no plantel, é porque estão à disposição. Nós os preparamos para competir. O tempo dirá o que vai acontecer".

. John Kennedy: "John está bem, fomos conversando com todos os jogadores que vieram hoje. Como todos, ele está sempre à disposição. Tem que trabalhar com vontade, sabendo que representa uma instituição muito grande, onde os objetivos são grandes. Eles estão à disposição, preparando-se, porque sabem quem quando tiverem a oportunidade, terão que aproveitá-las".