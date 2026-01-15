John Kennedy em campo em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Rio - Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy, de 23 anos, não conseguiu viver depois do fim daquela temporada dias melhores pelo Fluminense. Na preparação para este ano, o jogador retornou mais cedo aos treinamentos, se destacou e no primeiro jogo de 2026 confirmou a expectativa com uma boa atuação na vitória sobre o Madureira.
O atacante deu uma assistência, fez um gol e mostrou boa movimentação na vitória por 2 a 1 na estreia do Campeonato Carioca. O bom desempenho e o esforço de John Kennedy foram destacados por Maxi Cuberas, auxiliar técnico que comandou o Fluminense na partida.
"John está bem, fomos conversando com todos os jogadores que vieram hoje. Como todos, ele está sempre à disposição. Tem que trabalhar com vontade, sabendo que representa uma instituição muito grande, onde os objetivos são grandes. Eles estão à disposição, preparando-se, porque sabem quem quando tiverem a oportunidade, terão que aproveitá-las", disse.
O próprio John Kennedy falou depois da partida e começou o ano pedindo desculpas pela penalidade perdida na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, que acabou contribuindo para a eliminação do Fluminense no último jogo de 2025.
"Foi exatamente isso, pedir desculpas. Porque a gente sabe o quanto eles amam o clube, o quanto a torcida ama o clube. E eu, como prata da casa, também amo o Fluminense. Então, quando errei o pênalti, me senti mal, fiquei abalado. Sei que os torcedores não mereciam isso, então pedi desculpa e que esse ano a gente vem forte para conquistar o que não conquistou ano passado", concluiu.
 