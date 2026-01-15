Keven Samuel em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/01/2026 15:30

Rio - O Fluminense ganhou três reforços para a disputa da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro Loiola, o meia Naarã Lucas e o atacante Keven Samuel foram liberados para reforçar o time para enfrentar o Ituano, nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba.

O jogo vale uma vaga nas oitavas de final. Do trio, dois jogadores foram relacionados e ficaram no banco de reservas na vitória sobre o Madureira, nesta última quarta (14), pela primeira rodada da Taça Guanabara: o zagueiro Loiola e o meia Naarã Lucas. Já Keven Samuel não ficou nem no banco de reservas.

Loiola é o jogador mais velho inscrito para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro é o único nascido em 2006 e fará sua despedida da categoria sub-20 na Copinha. Por outro lado, Naarã Lucas faz parte dos jogadores da geração 2008 e completou a maioridade no último dia 12.

Já Keven Samuel é expoente da Esquadrilha 07, a primeira geração de Moleques de Xerém a conquistar os títulos brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024. O atacante, de 18 anos, disputará a Copinha pela segunda vez. Ao todo, o Fluminense inscreveu 19 jogadores da Esquadrilha 07 na pré-lista da competição.