Rio de Janeiro, Brasil - 14/01/2026 - Estádio Luso Brasileiro. Fluminense enfrenta o Madureira esta noite pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2026. - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/01/2026 12:30

Rio - O Fluminense estreou com a vitória no Campeonato Carioca em 2026. Com gols de Lezcano e John Kennedy, o Tricolor venceu o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara, e aumentou a expectativa pelo desenvolvimento de alguns jogadores nesta temporada.

A principal esperança é o trio Lezcano, Santi Moreno e John Kennedy. Contratados no ano passado, o meia paraguaio e o atacante colombiano chegaram com alta expectativa para agregar ao elenco, mas tiveram dificuldades na adaptação. Internamente, no entanto, há confiança no desenvolvimento dos jogadores em 2026.

Lezcano chegou ao Fluminense no início do ano passado, enquanto Santi Moreno chegou no segundo semestre com a missão de substituir Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Nenhum dos dois conseguiu se firmar, mas fazem parte dos planos para 2026. O Carioca, portanto, será um divisor de águas.



Já John Kennedy, por sua vez, receberá mais uma "segunda chance". No ano passado, o centroavante foi emprestado para o Pachuca, do México, onde não conseguiu se firmar. O jogador retornou para o Fluminense após a Copa do Mundo de Clubes e chegou a ser titular em algumas oportunidades com Zubeldía, mas oscilou e terminou no banco para Everaldo.



Em 2026, John Kennedy tenta recuperar o prestígio com o clube e a torcida. Herói da Libertadores em 2023, o jogador não conseguiu repetir o desempenho em 2024 e 2025. Neste ano, antecipou o retorno com o intuito de disputar o Carioca e reconquistar o seu espaço. Na vitória sobre o Madureira, deu uma assistência e fez um gol.

O trio se destacou na vitória na estreia contra o Madureira. Santi Moreno participou da jogada do primeiro gol, que terminou com assistência de John Kennedy para Lezcano. Já no segundo gol, o camisa 99 mostrou recurso para dar um drible curto na marcação e finalizar no canto do goleiro do Tricolor Suburbano para dar a vitória ao Fluminense.

O Fluminense volta a campo neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O trio terá mais uma chance de provar que merecem ter mais espaço no time principal e que podem ser importantes para o elenco na temporada.