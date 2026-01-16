Mattheus Montenegro em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/01/2026 11:00

Rio - Novo presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro concedeu sua primeira coletiva após assumir a presidência, nesta sexta-feira (16), no CT Carlos Castilho. O mandatário tricolor ressaltou o foco da diretoria na busca por um novo centroavante e garantiu que a negociação pelo atacante Hulk, do Atlético-MG, está encerrada.

"No início da semana, o Atlético-MG fez três exigências. Aceitamos duas, mas não aceitamos o pedido para ceder o percentual de três jogadores da nossa base. Entendemos que não era interessante. Voltamos a conversar, pedimos para fazer uma nova proposta, mas o Atlético não quis. Hoje a negociação está encerrada", disse Mattheus Montenegro.

O Fluminense já contratou dois jogadores para a temporada: o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG. Ambos, inclusive, estrearam na vitória sobre o Madureira por 2 a 1, na última quarta-feira (14). A prioridade, agora, é uma nova referência para o ataque. O presidente tricolor, no entanto, não deu pistas.

"É um elenco montado ao longo dos anos. A gente acha que podem chegar mais algumas peças. O nosso foco é em mais um centroavante. Tem diversos nomes mapeados (...) Prefiro não falar (sobre negociações em curso). Pode ser um jogador do Brasil ou de fora. Mas estamos analisando opções", completou o novo presidente tricolor.

Negociações encerradas também por Savarino

Nas últimas semanas, o Fluminense também tentou a contratação de Savarino. O Tricolor chegou a um acordo com o Botafogo e enviaria o volante Wallace Davi, de 18 anos, além de uma compensação financeira em troca do meia venezuelano. Entretanto, não houve acerto com o jogador e seus representantes. O presidente Mattheus Montenegro também confirmou que as negociações foram encerradas.

"Na negociação com Savarino a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou nossa proposta. A gente passou a negociar com jogador. No meio dessa negociação, teve alguns pedidos do jogador e do representante que a gente não aceitou. A negociação foi encerrada também. Estamos tratando com muita cautela", afirmou.