Mattheus Montenegro em entrevista coletiva no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/01/2026 12:15

Rio - O Fluminense monitora a situação de Jhon Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra. O Tricolor, que está ciente do interesse do Palmeiras, aguarda ser notificado sobre uma proposta para exercer a cláusula de prioridade. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), o presidente Mattheus Montenegro confirmou o interesse em contratar o jogador.

"Soubemos do interesse do Palmeiras e de outros clubes. No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer a preferência. Não posso garantir que vamos exercer, não sabemos o valor, mas estamos nos planejamento para isso", disse.

Um dos destaques do Fluminense entre 2022 e 2024, Arias foi vendido para o Wolverhampton em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões). O acordo prevê uma cláusula de preferência de compra do Tricolor das Laranjeiras em caso de retorno do jogador ao Brasil. Caso o Palmeiras envie uma proposta, o clube precisa ser notificado, o que ainda não aconteceu.

Contratado em agosto de 2021, Arias se firmou como um dos principais jogadores da equipe e do futebol brasileiro. O meia-atacante colombiano disputou 230 jogos, marcou 47 gols e deu 55 assistências com a camisa tricolor, e foi peça importante na conquista do bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e na Recopa Sul-Americana (2024).

