O auxiliar Maxi Cuberas foi o técnico interino do Fluminense mais uma vez - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 17/01/2026 22:11



O auxiliar-técnico do Fluminense, Maxi Cuberas, admitiu que o time deixou a desejar na derrota por 1 a 0 para o Boavista , pelo Campeonato Carioca. Para o profissional, que é o interino enquanto Zubeldia se recupera de cirurgia no coração, a partida em Saquarema foi definida em uma questão simples.

"Não foi o resultado que esperávamos. Tivemos o controle da bola, mas não conseguimos concretizar e conectar no último terço. A diferença é que eles converteram (em gol) pela bola parada", resumiu.



Para Cuberas, entretanto, o resultado ruim pode ser útil, em especial para os jovens da base que ganharam oportunidade junto a reservas. Enquanto isso, o time principal segue treinando na pré-temporada.



"Tudo o que acontece na preparação nos serve para fortalecer como grupo. É melhorar os erros. Isso faz os meninos crescerem. É o tipo de situação que eles evoluem passando. Temos que ter jogadores fortes mentalmente", avaliou.



O auxiliar de Zubeldía não confirmou se alguns titulares já serão utilizados na terceira rodada do Campeonato Carioca ou se seguirão com a pré-temporada. Além deles, Santi Moreno, que ficou fora por dores musculares, também pode retornar contra o nova Iguaçu, quinta-feira (22), às 21h30, no Luso-Brasileiro.



"Vamos seguir trabalhando e tomar decisões no dia a dia para saber quais jogadores voltarão nesse jogo (contra o Nova Iguaçu). Moreno teve uma lesão, vamos seguir avaliando para ver se ele pode voltar", desconversou.