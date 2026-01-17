Fluminense enfrenta o Boavista, em Bacaxá, no estádio Eucyr Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense enfrenta o Boavista, em Bacaxá, no estádio Eucyr Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 17/01/2026 20:29



O Fluminense conheceu a primeira derrota na temporada 2026, com direito a péssima atuação do time formado por reservas e jovens da base. Com um desempenho pior do que na estreia, o Tricolor teve enorme dificuldade de criação e jogadores mal em campo, e ainda errou numa jogada de escanteio que o Boavista aproveitou para fazer 1 a 0 com Gabriel Caran, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca

fotogaleria

Fluminense não cria no primeiro tempo

Se querem mostrar ao técnico Zubeldía que podem ser úteis e até titulares na temporada, os reservas do Fluminense deixaram muito a desejar. Em um jogo muito ruim, o time teve a posse de bola e não soube o que fazer com ela, tanto que só deu a primeira finalização aos 40 minutos do primeiro tempo.

O time foi praticamente o mesmo que venceu o Madureira por 2 a 1 na estreia , com apenas uma mudança com a entrada de Matheus Reis no lugar de Santi Moreno, que sentiu dores musculares. O jovem da base, aliás, foi um dos poucos a se salvar, ao buscar jogo e tentar jogadas. Enquanto isso, o meio com Otávio, Wallace Davi e Lezcano foi completamente nulo e improdutivo.

Foi de Matheus Reis, inclusive a primeira finalização, em uma das raras jogadas, feita por Riquelme. O outro atacante, John Kennedy, não jogava bem e ainda se machucou no fim da primeira etapa, ao torcer o tornozelo esquerdo. Lelê entrou em seu lugar e teve a melhor chance, parando no goleiro.

Falha no segundo tempo determina placar

Sem sinal de melhora ofensiva após o intervalo, o Fluminense ainda foi punido por uma falha defensiva. O Boavista, que foi melhor na primeira etapa e criou três chances de gol, abriu o placar logo no primeiro minuto, num escanteio.

Gabriel Caran não precisou subir muito na pequena área para marcar de cabeça, em erro de Júlio Fidelis na marcação e do sistema defensivo em geral. A bola pelo alto, inclusive, foi um "Deus nos acuda" toda vez, e o time de Saquarema quase fez o segundo assim.

Diante da atuação péssima, o interino Maxi Cuberas tirou os inoperantes Wallace Davi e Lezcano para a entrada dos garotos Agner e Wesley Natã. A criação seguiu como um problema, tanto que a única chance tricolor saiu numa jogada de bola parada, aos 25 minutos, em cabeçada de Jemmes que bateu no travessão.

Nos minutos finais, o filho de Felipe Melo, Davi Melo, entrou no lugar de Otávio e estreou pelos profissionais do Fluminense. Leo Jance também teve chance no lugar de Arana, mas o panorama seguiu o mesmo, sem qualquer chance para buscar o empate.