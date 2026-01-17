Guilherme Arana avaliou a derrota do Fluminense para o Boavista no Carioca - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/01/2026 20:50 | Atualizado 17/01/2026 20:50



O Fluminense foi a Saquarema e levou a pior no confronto com o Boavista , aumentando a lista de zebras nesta semana no futebol. A principal delas, eliminação do Real Madrid para o Albacete na Copa do Rei, foi lembrada por Guilherme Arana para tentar explicar o 1 a 0 no Campeonato Carioca.

"Hoje em dia não tem adversário bobo, a gente vê o Real Madrid nessa semana, que perdeu para um adversário muito inferior", disse o lateral à GeTv.



Antes, Arana avaliou os motivos para o desempenho inferior do time na primeira derrota na temporada.



"As equipes do interior vem trabalhando há mais tempo que a gente. Estadual a gente sabe as dificuldades que enfrentamos. É importante ganhar minutos e se adaptar o mais rápido possível, conhecer companheiros. Fisicamente não estamos 100%, faz duas semanas que começamos o trabalho. Esses jogos são importantes não só fisicamente mas para pegar ritmo, a hora certa de tomar decisão...", afirmou.



Recém-chegado ao Fluminense, Arana lamentou que a negociação pela contratação de Hulk não tenha dado certo. Mas não descarta que o ex-companheiro de Atlético-MG ainda possa acertar com o Tricolor.



"A gente acompanha pela imprensa. Eu liguei pra ele, mas em nenhum momento falei sobre a negociação. Na verdade, é muita coisa que passa na cabeça do Hulk, eu conheço muito bem (risos). Fiquei triste que não deu certo, mas quem sabe se no próximo ano ele não possa estar aqui? No meio do ano já pode assinar um pré-contrato", disse.