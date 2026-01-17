Guilherme Arana avaliou a derrota do Fluminense para o Boavista no CariocaMarcelo Gonçalves / Fluminense
Arana cita Real Madrid ao analisar derrota do Fluminense no Carioca
Arana cita Real Madrid ao analisar derrota do Fluminense no Carioca
Fluminense joga mal, não cria e perde para o Boavista pelo Carioca
Tricolor tem apenas três chances claras de marcar, e ainda erra na defesa no 1 a 0 em Saquarema
John Kennedy sai carregado e aumenta problema no ataque do Fluminense
Atacante se machucou no primeiro tempo da partida contra o Boavista
Fluminense divulga relacionados para duelo com o Boavista
João Lourenço e Santi Moreno serão desfalques para a partida
Boavista x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
O Tricolor busca manter o 100% de aproveitamento
Bernal recebe sondagens, mas Fluminense pede alto e dificulta saída
Clubes da França e do México demonstraram interesse no volante uruguaio
