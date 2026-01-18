Lelê em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
“No momento da lesão do John Kennedy, a gente estava aquecendo. Eu perguntei o que houve, ele falou que foi um pisão. Se Deus quiser, não vai ser nada grave. É muito importante, quando juntar os grupos, eu buscar meu espaço para ter oportunidades. Disputar a vaga com Everaldo, John Kennedy e Cano. É continuar trabalhando para buscar as vitórias”, Completou.
A última vez que Lelê atuou como titular do Fluminense foi em 2024, contra o Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1.
O atacante retornou ao Fluminense em 2026. Sem espaço no Tricolor em 2025, foi emprestado ao Ceará e ao Atlético-GO. Pelo clube goiano, teve papel importante na campanha da Série B, marcando seis gols em 17 partidas.
