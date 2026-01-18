Lelê em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lelê em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/01/2026 12:30

Rio - Com a possível ausência de John Kennedy para a próxima rodada do Campeonato Carioca, Lelê surge como um dos nomes para substituir o atacante no confronto do Fluminense contra o Nova Iguaçu. O jogador de 28 anos falou sobre a possibilidade de ganhar uma oportunidade entre os titulares e destacou a disputa por espaço no elenco tricolor.

“Estou com a cabeça boa. É aguardar a oportunidade. Quero fazer gols e ajudar o Fluminense. É uma briga boa, são três centroavantes. É continuar trabalhando para buscar meu espaço e ajudar”, disse Lelê



“No momento da lesão do John Kennedy, a gente estava aquecendo. Eu perguntei o que houve, ele falou que foi um pisão. Se Deus quiser, não vai ser nada grave. É muito importante, quando juntar os grupos, eu buscar meu espaço para ter oportunidades. Disputar a vaga com Everaldo, John Kennedy e Cano. É continuar trabalhando para buscar as vitórias”, Completou.