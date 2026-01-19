John Kennedy apresentou melhora na recuperação da entorse no tornozelo esquerdo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/01/2026 14:30

Rio - Boa notícia para o Fluminense. O centroavante John Kennedy apresentou melhora após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante a derrota para o Boavista por 1 a 0, no último sábado (17), em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Com isso, foi descartada a possibilidade de uma lesão grave, mas o jogador segue como dúvida para o próximo jogo.

John Kennedy foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Boavista após sofrer a entorse no tornozelo esquerdo em uma dividida com o adversário. O camisa 99 deixou o estádio utilizando uma bota ortopédica e com auxílio de muletas, o que gerou apreensão. Na pré-temporada, o Fluminense também perdeu Germán Cano, que passou por artroscopia após sofrer uma entorse no joelho direito.

A presença de John Kennedy na partida contra o Nova Iguaçu dependerá da sua evolução nos próximos dias. Caso não tenha condição, a tendência é que Lelê seja titular. Além dele, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Santi Moreno também estão em trabalho de transição e devem voltar a ficar à disposição da comissão técnica nos próximos dias.

Com uma vitória e uma derrota, o Fluminense soma três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A da Taça Guanabara. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do campeonato. A Laranja Mecânica da Baixada soma quatro pontos, com uma vitória e um empate até o momento.