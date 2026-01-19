John Kennedy apresentou melhora na recuperação da entorse no tornozelo esquerdoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
John Kennedy apresenta melhora após sofrer entorse no tornozelo
Centroavante foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota diante do Boavista
Fluminense dá novo passo em preparação e fica perto de estrear titulares
Tricolor junta todo o grupo para treinos nesta semana e aguarda retorno de Zubeldía
Fluminense vê pressão por reforços para o ataque aumentar após lesão de John Kennedy
Tricolor conta com Everaldo e Lelê para a posição
Lelê pode ganhar chance como titular do Fluminense contra o Nova Iguaçu
Atacante destaca disputa interna por espaço e diz estar preparado para aproveitar a oportunidade
Auxiliar do Fluminense explica derrota: 'Não conseguimos conectar no último terço'
Maxi Cuberas também vê erros como aprendizado para os jogadores mais jovens
Arana cita Real Madrid ao analisar derrota do Fluminense no Carioca
Tricolor perde por 1 a 0 para o Boavista em segundo jogo da temporada de 2026
