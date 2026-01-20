Fluminense perdeu para o Boavista em atuação muito ruim dos reservas - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 20/01/2026 13:40

uma vitória apertada e uma derrota com atuação muito ruim, o Tricolor enfrenta Nova Iguaçu, na quinta-feira (22), no Luso-Brasileiro, no último jogo do Campeonato Carioca antes de colocar força máxima no domingo, contra o Flamengo.

Fluminense se prepara para colocar a campo os titulares na temporada de 2026, mas os reservas e Moleques de Xerém terão uma última chance de mostrar serviço a Luis Zubeldía. Depois de, o Tricolor enfrenta Nova Iguaçu, na quinta-feira (22), no Luso-Brasileiro, no, contra o Flamengo.

Dos 12 jogadores que foram titulares no 2 a 1 em cima do Madureira e no 1 a 0 para o Boavista, Jemmes e Arana são os únicos cotados para seguirem no time principal. Ainda assim, terão que disputar posição com Ignácio e Renê. John Kennedy também, mas como sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, não tem previsão de retorno e abre espaço para Lelê, inicialmente fora dos planos para a temporada mas que pode tentar mudar o panorama.



Já os outros jogadores, ainda buscam espaço e precisam mostrar serviço. Em especial Lezcano, Santi Moreno, Igor Rabelo, Otávio, Wallace e Riquelme, pouco aproveitados por Zubeldia na temporada passada.



Já Matheus Reis surge como uma nova opção da base que pode ganhar novas oportunidades, enquanto Julio Fidélis tem a difícil concorrência de outros dois laterais: Samuel Xavier e Guga, enquanto Vitor Eudes seguirá como reserva de Fábio.



Por outro lado, outros jovens que entraram no decorrer da partida, como Davi Melo, Léo Jance, Davi Schuindt, Agner, Luis Fernando e Wesley Natã tentam furar a fila de oportunidades. Para isso, terão que aproveitar os poucos minutos caso entrem no segundo tempo.