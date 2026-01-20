Fluminense perdeu para o Boavista em atuação muito ruim dos reservasMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Reservas do Fluminense têm última chance antes de estreia de titulares
Jogadores pouco aproveitados em 2025 e jovens terão mais minutos para agradar Zubeldía
Ganso se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e volta a treinar no Fluminense
Meia treinou normalmente nesta terça-feira (20) com o elenco
John Kennedy apresenta melhora após sofrer entorse no tornozelo
Centroavante foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota diante do Boavista
Fluminense dá novo passo em preparação e fica perto de estrear titulares
Tricolor junta todo o grupo para treinos nesta semana e aguarda retorno de Zubeldía
Fluminense vê pressão por reforços para o ataque aumentar após lesão de John Kennedy
Tricolor conta com Everaldo e Lelê para a posição
Lelê pode ganhar chance como titular do Fluminense contra o Nova Iguaçu
Atacante destaca disputa interna por espaço e diz estar preparado para aproveitar a oportunidade
