Ganso voltou a treinar após se recuperar de entorse no tornozelo esquerdo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/01/2026 16:30

Rio - Boa notícia para o Fluminense. O meia Paulo Henrique Ganso se recuperou da entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o elenco nesta terça-feira (20), no CT Carlos Castilho. O camisa 10 segue evoluindo e deve ficar à disposição para a estreia do time principal, contra o Flamengo, domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Ganso se reapresentou junto com o segundo grupo, formado pelos jogadores que mais atuaram em 2025. O camisa 10 sofreu a entorse no tornozelo esquerdo durante o treino da última quinta-feira (15), foi para o hospital usando uma bota ortopédica e muletas, e realizou exames. Não foi detectado nenhum problema grave e, portanto, ele realizou tratamento com a fisioterapia.

O camisa 10 não foi considerado um desfalque no último jogo porque o segundo grupo ainda não estreou no Carioca. Na vitória contra o Madureira e na derrota diante do Boavista, o Fluminense utilizou um time alternativo formado por jogadores que receberam poucas oportunidades no ano passado e também por jovens da base. Eles ainda terão mais um jogo, quinta-feira (22), contra o Nova Iguaçu.

Foi o segundo ano consecutivo em que Ganso apresentou um problema na pré-temporada. Porém, dessa vez não foi grave. No ano passado, o meia foi diagnosticado com uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Ele passou por cirurgia e voltou a jogar somente em abril. Durante toda a temporada, não conseguiu ter sequência e se tornou reserva após a chegada de Lucho Acosta.