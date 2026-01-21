Kevin Serna em treino pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 21/01/2026 15:20

Rio - Com a frustração pela não contratação do atacante Marino Hinestroza, que está a caminho do Vasco, o Boca Juniors pode fazer uma proposta por um jogador do Fluminense. De acordo com informações da rádio colombiana "Caracol", o clube de Buenos Aires deseja a contratação de Kevin Serna.

O atacante chegou ao Fluminense em 2024. Na ocasião, o Tricolor desembolsou algo em torno de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, com vínculo até o final de 2027. Ele atuava pelo Alianza Lima.

O clube carioca não deve facilitar a saída de Serna. O Atlético-MG e outros clubes já demonstraram interesse na contratação do colombiano. O Fluminense deixou em todas as vezes claro que não deseja a transferência do atacante.

No total, Kevin Serna entrou em campo em 88 partidas pelo Fluminense e anotou 16 gols. No ano passado, ele foi vice-artilheiro do clube carioca no ano com 13 gols. Além disso, ele deu oito assistências.