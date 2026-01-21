John Kennedy em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
John Kennedy e Santi Moreno treinam e têm boas chances de encarar o Nova Iguaçu
Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira
Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira
Fluminense pode ter alguns titulares em partida desta quinta-feira
Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu no Luso-Brasileiro
Ganso se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e volta a treinar no Fluminense
Meia treinou normalmente nesta terça-feira (20) com o elenco
Reservas do Fluminense têm última chance antes de estreia de titulares
Jogadores pouco aproveitados em 2025 e jovens terão mais minutos para agradar Zubeldía
John Kennedy apresenta melhora após sofrer entorse no tornozelo
Centroavante foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota diante do Boavista
Fluminense dá novo passo em preparação e fica perto de estrear titulares
Tricolor junta todo o grupo para treinos nesta semana e aguarda retorno de Zubeldía
