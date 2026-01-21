John Kennedy em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Rio - Os atacante John Kennedy, de 23 anos, e Santi Moreno, de 25 anos, participaram do treino do Fluminense na manhã desta quarta-feira (21) e aumentaram a probabilidade de estarem em campo contra o Nova Iguaçu, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pelo Carioca.
O colombiano, que foi um dos destaques da estreia do Tricolor contra o Madureira, foi preservado das últimas atividades e não entrou em campo contra o Boavista, em Bacaxá. Ele tem boas chances de voltar ao time no próximo confronto.
Já John Kennedy, que deixou a partida contra o Boavista, com uma entorse no tornozelo esquerdo, confirmou as expectativas positivas e se mostrou recuperado para o próximo desafio do Fluminense.
Até o momento, o clube carioca tem três pontos em duas partidas pela competição. No próximo domingo, o Fluminense terá o Flamengo pela frente, no primeiro clássico, da temporada, no Maracanã, às 18h (de Brasília).
