O auxiliar Maxi Cuberas segue como técnico interino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)

às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pelo

Nova Iguaçu x Fluminense marcará a estreia de parte dos titulares na temporada de 2026. Ainda sem o técnico Luis Zubeldía, o Tricolor planeja utilizar uma mescla da equipe base com os jovens e reservas que já vinham atuando na partida desta quinta-feira (22),, pelo Campeonato Carioca

Onde assistir a Nova Iguaçu x Fluminense



A partida válida pela terceira rodada terá transmissão de Sportv (TV paga) e Premiere (pay per view).



Provável escalação do Tricolor



Depois de perder para o Boavista por 1 a 0, no sábado (18), o Fluminense busca a recuperação no Carioca, mas já tinha o planejamento de começar a utilizar parte dos titulares antes do clássico com o Flamengo, no domingo. O auxiliar Maxi Cuberas seguirá no comando.



O Fluminense deve jogar com: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio (Jemmes) e Freytes (Igor Rabelllo) e Renê; Martinelli (Otávio), Lucho Acosta e Ganso (Lezcano); Matheus Reis (Serna), Canobbio (Santi Moreno) e Everaldo.



Como deve jogar o Nova Iguaçu



A equipe do técnico Carlos Vitor está invicta no Carioca, com um empate com o Vasco e uma vitória sobre o Sampaio Corrêa. A tendência é que a equipe seja a mesma que começou com o Cruz-Maltino.



A provável escalação do Nova Iguaçu é: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem.



Arbitragem do jogo no Luso-Brasileiro



Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida;

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares;

VAR: Philip Georg Bennett.