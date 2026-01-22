Kevin Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense considera valor baixo e não deve aceitar oferta do Boca por Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Kevin Serna celebra atuação e destaca vitória do Fluminense: 'Muito importante'
Tricolor passou aperto, mas superou o Nova Iguaçu por 3 a 2, pelo Carioca
Kevin Serna brilha, e Fluminense vence o Nova Iguaçu no Carioca
Tricolor sofreu, mas conseguiu superar a Laranja Mecânica da Baixada no Luso-Brasileiro
Com os titulares, Fluminense divulga relacionados para encarar o Nova Iguaçu
Jogo será nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro
Savarino se apresenta e Fluminense confirma contratação: 'Vai ser especial'
Venezuelano deixa o Botafogo e tem a possibilidade de estrear contra o Flamengo
Savarino faz exames médicos e irá assinar por quatro anos com o Fluminense
Jogador, de 29 anos, defendeu o Botafogo nas últimas duas temporadas
Zubeldía vê Serna como fundamental e pede que Fluminense não venda colombiano
Atacante, de 28 anos, é considerado peça importante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.