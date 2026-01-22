Kevin Serna em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/01/2026 08:00

Rio - O Fluminense não deverá aceitar a proposta do Boca Juniors pela contratação de Kevin Serna. Apesar de não considerar o colombiano inegociável, o Tricolor acredita que os valores oferecidos pelo clube argentino são baixos. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

Sem Marino Hinestroza, que acertou com o Vasco, o Boca tem o atacante do clube carioca como prioridade. Porém, a proposta que chegou ao Tricolor teria sido inferior a 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,68 milhões).

O atacante chegou ao Fluminense em 2024. Na ocasião, o Tricolor desembolsou algo em torno de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, com vínculo até o final de 2027. Ele atuava pelo Alianza Lima.

No total, Kevin Serna entrou em campo em 88 partidas pelo Fluminense e anotou 16 gols. No ano passado, ele foi vice-artilheiro do clube carioca no ano com 13 gols. Além disso, ele deu oito assistências.