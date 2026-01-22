Savarino em ação durante jogo da seleção venezuelanaDivulgação / FVF
Savarino faz exames médicos e irá assinar por quatro anos com o Fluminense
Jogador, de 29 anos, defendeu o Botafogo nas últimas duas temporadas
Savarino se apresenta e Fluminense confirma contratação: 'Vai ser especial'
Venezuelano deixa o Botafogo e tem a possibilidade de estrear contra o Flamengo
Savarino faz exames médicos e irá assinar por quatro anos com o Fluminense
Jogador, de 29 anos, defendeu o Botafogo nas últimas duas temporadas
Zubeldía vê Serna como fundamental e pede que Fluminense não venda colombiano
Atacante, de 28 anos, é considerado peça importante
Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
Tricolor joga nesta quinta-feira com expectativa de utilizar alguns titulares
Fluminense considera valor baixo e não deve aceitar oferta do Boca por Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Depois de frustração com Hinestroza, Boca pode fazer investida por Kevin Serna
Atacante, de 27 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.