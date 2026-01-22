Savarino em ação durante jogo da seleção venezuelana - Divulgação / FVF

Savarino em ação durante jogo da seleção venezuelanaDivulgação / FVF

Publicado 22/01/2026 12:47 | Atualizado 22/01/2026 16:41

Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, está perto de ser oficializado como reforço do Fluminense. Nesta quinta (22), o venezuelano fez exames médicos no Tricolor e irá assinar um contrato de quatro temporadas com o novo clube.

A operação envolve a ida do volante Wallace Davi para o Botafogo, além de uma compensação financeira. Anteriormente, os clubes já haviam negociado uma possível ida do venezuelano ao Fluminense. No entanto, diante da demora por uma resposta do jogador, o Tricolor chegou a desistir oficialmente da negociação.

O meia-atacante será o terceiro reforço do Fluminense para 2026. Antes, o clube das Laranjeiras anunciou o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e também o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Atlético-MG.

Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024, contratado junto ao Real Salt Lake por 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13,2 milhões na cotação da época), e tinha contrato com o clube até junho de 2028. Peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024, o venezuelano defendeu o Glorioso em 103 partidas, com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas.