Savarino em ação pelo Botafogo contra o Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2026 18:50

DIA. Rio - O Fluminense encaminhou nesta quarta-feira (21) a contratação de Savarino, do Botafogo . O venezuelano comunicou ao Alvinegro o desejo de deixar o clube, e agora ajusta os últimos detalhes com o Tricolor para concretizar a transferência. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'ge' e confirmada pelo

O jogador se reunirá com representantes do Fluminense na próxima quinta-feira (22) para fechar o acordo e realizar exames médicos. O contrato com o Tricolor será de quatro anos e, em contrapartida, o Glorioso receberá o volante Wallace Davi e uma compensação financeira.



Savarino também pediu para não ser relacionado pela diretoria alvinegra e será desfalque no confronto contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.