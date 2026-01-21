Savarino em ação pelo Botafogo contra o Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Savarino também pediu para não ser relacionado pela diretoria alvinegra e será desfalque no confronto contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Anteriormente, os clubes já haviam negociado uma possível ida do venezuelano ao Fluminense. No entanto, diante da demora por uma resposta do jogador, o Tricolor chegou a desistir oficialmente da negociação.
Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024, contratado junto ao Real Salt Lake por 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13,2 milhões na cotação da época), e tinha contrato com o clube até junho de 2028. Peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024, o venezuelano defendeu o Glorioso em 103 partidas, com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas.
