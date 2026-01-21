Savarino em ação pelo Botafogo contra o Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Rio - O Fluminense encaminhou nesta quarta-feira (21) a contratação de Savarino, do Botafogo. O venezuelano comunicou ao Alvinegro o desejo de deixar o clube, e agora ajusta os últimos detalhes com o Tricolor para concretizar a transferência. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'ge' e confirmada pelo DIA.
O jogador se reunirá com representantes do Fluminense na próxima quinta-feira (22) para fechar o acordo e realizar exames médicos. O contrato com o Tricolor será de quatro anos e, em contrapartida, o Glorioso receberá o volante Wallace Davi e uma compensação financeira.

Savarino também pediu para não ser relacionado pela diretoria alvinegra e será desfalque no confronto contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Anteriormente, os clubes já haviam negociado uma possível ida do venezuelano ao Fluminense. No entanto, diante da demora por uma resposta do jogador, o Tricolor chegou a desistir oficialmente da negociação.

Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024, contratado junto ao Real Salt Lake por 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13,2 milhões na cotação da época), e tinha contrato com o clube até junho de 2028. Peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024, o venezuelano defendeu o Glorioso em 103 partidas, com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas.