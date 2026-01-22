Léo Jardim fez várias defesas e salvou o Vasco de um prejuízo maior no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Jardim fez várias defesas e salvou o Vasco de um prejuízo maior no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/01/2026 00:02 | Atualizado 22/01/2026 00:16

"Não foi o jogo que esperávamos fazer. Ainda acho que é cedo para definir o que vai ser da temporada. Temos muito pela frente. O jogo de hoje é um alerta para o que precisamos melhorar e trabalhar. Não tem terra arrasada. É saber sofrer a derrota", iniciou o jogador.