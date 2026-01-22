"Não foi o jogo que esperávamos fazer. Ainda acho que é cedo para definir o que vai ser da temporada. Temos muito pela frente. O jogo de hoje é um alerta para o que precisamos melhorar e trabalhar. Não tem terra arrasada. É saber sofrer a derrota", iniciou o jogador.
"Não conseguimos encaixar nosso jogo no primeiro tempo, tivemos dificuldades. Até a expulsão, voltamos melhor. Estava equilibrado. A expulsão dificultou ainda mais a partida para nós, virou um ataque contra defesa", complementou.
Com o resultado, o Vasco permaneceu com quatro pontos e ocupa a terceira posição no Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Boavista, domingo (25), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela quarta rodada do Estadual.
