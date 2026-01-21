Leandrinho não teve muitas chances no VascoMatheus Lima / Vasco

O Vasco segue enxugando o elenco para reduzir a folha salarial e buscar reforços. O nome da vez na barca vascaína é Leandrinho, que teve a venda confirmada para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, pelo Cruz-Maltino nesta quarta-feira (21).
Além do Sharjah, o lateral-esquerdo também recebeu proposta do Pafos, do Chipre. Inicialmente, o Vasco não aceitou vendê-lo pelo valor oferecido, mas aceitou fazer a negociação após um pedido do jogador de 20 anos, que queria ir para outro clube em busca de mais oportunidades.
"O clube agradece ao Cria pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais", disse o Vasco em comunicado.
Além de Leandrinho, o Vasco emprestou Sforza ao Talleres, da Argentina. O próximo a sair é Maxime Dominguez, já que o clube aceitou a proposta do Cracóvia, da Polônia. Além deles, Rayan será vendido ao Bournemouth, da Inglaterra.
Em paralelo, a diretoria vascaína segue em busca de contratações. Com acertos com Hinestroza e Brenner para o ataque, ainda há busca por um outro lateral-esquerdo e atacante, assim como jogadores para o meio de campo.