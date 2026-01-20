Rayan em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco
Em negociação com clube inglês, Rayan desfalca Vasco em clássico contra Flamengo
Atacante não será relacionado para a partida
Newcastle manifesta interesse na contratação de Rayan, do Vasco
Clube inglês pode entrar na briga com o Bournemouth pelo atacante
Vasco supera Boca Juniors e está perto de fechar a contratação de Hinestroza
Atlético Nacional aceita proposta e clubes trocam documentos para concretizar negócio
Rojas estreia pelo Vasco e vive expectativa por mais oportunidades
Meia colombiano atuou durante o segundo tempo no empate com o Nova Iguaçu, no último domingo (18), pelo Carioca
Vasco aceita proposta de clube polonês e encaminha saída de Maxime Domínguez
Meia suíço entrou em campo no empate com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Vasco entra na briga por Hinestroza e avança em conversas por contratação
Jogador também interessa ao Boca Juniors, da Argentina
