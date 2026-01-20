Rayan em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco

Rio - O Vasco terá um desfalque de peso para o clássico contra o Flamengo. Em meio as negociações com o Bournemouth, da Inglaterra, e na mira do Newcastle, do mesmo país, o atacante Rayan não foi relacionado para a partida desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara.
Após estrear com goleada sobre o Maricá, o Vasco poupou os titulares no empate sem gols contra o Nova Iguaçu. Para o clássico contra o Flamengo, o técnico Fernando Diniz escalará força máxima e vê a partida como uma preparação para o Brasileirão. Além disso, também é uma oportunidade do treinador começar a pensar no futuro sem Rayan.
O Vasco recebeu a proposta do Bournemouth, da Inglaterra, no último domingo (18). Porém, o valor foi considerado baixo. O clube inglês ofereceu menos do que os 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que haviam sinalizado durante a semana. Rayan chegou a aceitar a proposta para um contrato de cinco anos, mas deixou a decisão nas mãos do Cruz-Maltino.
Rayan vê a transferência para o clube inglês como uma grande oportunidade para a carreira, principalmente pela vitrine que o Campeonato Inglês oferece. O Bournemouth aposta no desejo do atacante para concluir a negociação em breve. Recentemente, o clube inglês vendeu o atacante Semeyo, destaque do time, para o Manchester City, e agora busca reposição.
Nas últimas horas, o Newcastle manifestou interesse e sinalizou que deve enviar uma proposta. O Vasco aguarda e não tem pressa para resolver a situação. O clube tenta convencer a família e o estafe de Rayan a esperar por novas ofertas. Recentemente, o Bayern de Munique e Borussia Dortmund manifestaram interesse. 