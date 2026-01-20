Rayan chegou a um acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, mas também está na mira do NewcastleDikran Sahagian/Vasco

Rio - O Newcastle, da Inglaterra, pode entrar na disputa pela contratação de Rayan. O clube inglês tem interesse no atacante e deve tentar atravessar o Bournemouth, que já tem um acerto com o jogador. O Vasco aguarda receber proposta em breve, de acordo com o "ge".
O Vasco recebeu a proposta do Bournemouth, da Inglaterra, no último domingo (18). Porém, o valor foi considerado baixo. O clube inglês ofereceu menos do que os 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que haviam sinalizado durante a semana. O Cruz-Maltino aguarda uma nova oferta.
Rayan chegou a aceitar a proposta do Bournemouth para um contrato de cinco anos, mas deixou a decisão nas mãos do Vasco. O jogador vê a transferência para o clube inglês como uma grande oportunidade para a carreira, principalmente pela vitrine que o Campeonato Inglês oferece.
O Bournemouth aposta no desejo de Rayan para concluir a negociação em breve. Recentemente, o clube inglês vendeu o atacante Semeyo, destaque do time, para o Manchester City, e agora busca reposição. O Newcastle, no entanto, vive situação semelhante após vender Isak para o Liverpool.
O Vasco não tem pressa para resolver a situação. O clube tenta convencer a família e o estafe de Rayan a esperar por novas ofertas. Recentemente, o Bayern de Munique e Borussia Dortmund manifestaram interesse. Há um acordo de cavalheiros para só aceitar propostas que agradem a todos os lados.