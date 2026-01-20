Sforza perdeu espaço no VascoDikran Sahagian / Vasco

Rio - Sem espaço no Vasco, Sforza está de saída. O Cruz-Maltino acertou o empréstimo do meia para o Talleres, da Argentina, até o fim de 2026, de acordo com o "ge".
Sforza retornou de empréstimo do Juventude, mas estava fora dos planos do Vasco e foi colocado no mercado. O San Lorenzo também tinha interesse no jogador, mas não chegou a um acordo.
No ano passado, Sforza foi emprestado para o Juventude, mas teve poucas oportunidades. O meia atuou somente em oito jogos e não teve nenhuma participação em gol.
Contratado no início de 2024, Sforza não conseguiu se firmar no Vasco. Ao todo, disputou 44 jogos, fez um gol e deu uma assistência. O jogador, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2028.