Johan Rojas estreou pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 20/01/2026 09:20 | Atualizado 20/01/2026 09:46

Rio - Um dos reforços do Vasco para 2026, Johan Rojas estreou no empate sem gols com o Nova Iguaçu, no último domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Pela primeira vez, a torcida vascaína viu de perto os primeiros minutos do jovem meio-campista colombiano, que chega sob expectativa, tanto dos vascaínos quanto dos colombianos.

"É um jogador com muitas boas qualidade. Sabe organizar muito bem a equipe, pode jogar como 10 clássico ou como ponta. Creio que devia ter continuado em Monterrey. Os torcedores assim mesmo dizem. É um dos jogadores com maior projeção para os próximos anos em Colômbia. Foi uma boa contratação por parte do Vasco", disse Sebastián Bejarano, da "Caracol Radio" da Colombia, em entrevista ao DIA.

Johan Rojas entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo e fez sua estreia. O jogador, de 23 anos, teve uma atuação tímida, mas mostrou muita movimentação, principalmente pelos lados do campo. Ao todo, teve 20 ações com a bola, acertou apenas um de cinco cruzamentos e acertou 11 de 12 passes, mas não criou nenhum lance de perigo.

Apesar da estreia tímida, Johan Rojas carrega muita expectativa. De um lado, o Vasco apostou suas fichas em um jogador jovem e com potencial para o futuro, e acredita na evolução. Do outro lado, o jogador é considerado um dos principais talentos da Colômbia nos últimos anos e é uma esperança para o futuro da seleção colombiana.

Nascido em Medellín, Johan Rojas foi revelado pelo La Equidad, da Colômbia. O jogador subiu para o time profissional em 2022, mas ganhou mais espaço mesmo em 2023. Ao todo, foram 69 jogos, sete gols e dez assistências ao longo de três temporadas pela equipe colombiana. Depois, despertou o interesse do Monterrey, do México. No ano passado, foi emprestado para Necaxa, também do México. Por lá, foram 30 partidas e dois gols marcados.

Após tirar o peso da estreia das costas, Johan Rojas vive a expectativa para receber mais chances no Vasco. O jogador deve ser relacionado para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo marcará a sua primeira vez com o time principal e também no maior palco do futebol do Brasil.