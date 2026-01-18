Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Publicado 18/01/2026 21:30 | Atualizado 18/01/2026 21:32

Rio - Com uma atuação de pouca inspiração do time reserva, o Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu , neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O técnico Fernando Diniz, que decidiu poupar os titulares após a goleada sobre o Maricá na estreia, admitiu o desempenho ruim e destacou a falta de entrosamento como o principal fator para o resultado.

"A falta de entrosamento já estava computado, mas, pelo que a gente vinha treinando, poderíamos ter jogado melhor. Mesmo com o desentrosamento. Faltou ser mais agudo, mais insistente. O começo do jogo estava marcando muito bem, depois foi perdendo organização. De fatores positivos, acho que o JP entrou fazendo boa partida. João Vitor eu gostei, apesar de ter jogado pouco tempo", disse.

O Vasco sentiu a falta de entrosamento desde o início e não levou perigo ao goleiro Mota, do Nova Iguaçu, que não fez uma defesa difícil sequer no primeiro tempo. A pouca inspiração resultou em um princípio de vaias da torcida em São Januário. Por outro lado, o Nova Iguaçu criou as melhores chances, sendo duas com Xandinho, que acertou uma delas na trave.

Na etapa final, o Vasco mudou a postura após as mudanças do técnico Fernando Diniz, que colocou o time mais para frente. O Cruz-Maltino, então, fez o goleiro Mota fazer a sua primeira grande defesa na partida. Apesar da melhora, o time vascaíno não conseguiu tirar o zero do placar. O Nova Iguaçu continuou vivo na partida e deu mais trabalho para Léo Jardim, mas o zero permaneceu até o fim.

Com o resultado, o Vasco chegou aos quatro pontos, ocupa o segundo lugar do Grupo A e permanece invicto no Carioca. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, também soma quatro pontos e lidera o Grupo B. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara.