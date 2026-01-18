Vegetti recebeu homenagem antes do jogo do Vasco contra o Nova IguaçuReprodução / Vasco TV
Vegetti é homenageado antes do jogo e se despede do Vasco: 'É difícil'
Centroavante está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai
Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem
O Cruz-Maltino busca manter o 100% de aproveitamento
Em alta no Vasco, Rayan torna-se padrinho de projeto socioesportivo
Jovem atacante se junta a nomes como Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso
Contratações do Vasco devem estrear neste domingo, contra o Nova Iguaçu
Técnico Fernando Diniz poupa os titulares para a segunda rodada do Campeonato Carioca
Vasco tem outro clube argentino interessado na contratação de Sforza
Jogador argentino voltou de empréstimo e segue sem chances com o técnico Fernando Diniz
Romário defende que Rayan não troque Vasco por clube pequeno na Europa: 'Futuro brilhante'
Atacante, de 19 anos, negocia com o Bournemouth
