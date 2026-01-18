Vegetti recebeu homenagem antes do jogo do Vasco contra o Nova IguaçuReprodução / Vasco TV

Rio - Chegou ao fim a trajetória de Vegetti no Vasco. Já acerto com o Cerro Porteño, do Paraguai, o atacante argentino, de 37 anos, recebeu uma homenagem antes do jogo contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário, e se despediu da torcida.
"É difícil, mas é o momento. Muito difícil, obrigado", disse Vegetti em entrevista ao canal SporTV.
Vegetti recebeu das mãos do presidente Pedrinho um quadro com uma camisa preta do Vasco, com a frase "Gracias, Vegetti", em agradecimento pelos serviços prestados. A camisa também tinha o número 143, em referência a quantidade de jogos disputados pelo jogador no Cruz-Maltino.
Depois de receber a homenagem do presidente Pedrinho, Vegetti deu uma volta olímpica pelo gramado ao lado da mulher, Joselina Bonetti, e dos filhos Vittorio (quatro anos) e Bastian (dois meses). O centroavante argentino aceno para os torcedores, que cantaram o seu nome.
Contratado em 2023, Vegetti soma 143 jogos e 60 gols pelo Vasco. No seu primeiro ano, foi importante para salvar o time do rebaixamento. Já em 2024 e 2025, foi o artilheiro do time. No ano passado, o centroavante argentino marcou 27 gols e foi também o artilheiro do Brasil.
Apesar de ser o artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, Vegetti terminou como reserva. O argentino perdeu a vaga para Rayan, que viveu uma ascensão no segundo semestre. O jovem, de 19 anos, marcou 20 gols e terminou a temporada como o segundo maior artilheiro do Vasco.