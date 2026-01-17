Alan Saldivia vai ganhar a primeira chance no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 17/01/2026 18:55

O Vasco jogará muito modificado em relação à estreia na temporada, e utilizará um time reserva para enfrentar o Nova Iguaçu. Ainda assim, o torcedor terá duas novidades para acompanhar em São Januário no domingo (18), às 18h: Johan Rojas e Alan Saldivia.



As duas contratações do Vasco já anunciadas treinaram nos últimos dias entre os jogadores que vão começar a partida. Os dois estrearão pelo clube mesmo com pouco tempo desde que chegaram e já poderão mostrar o que podem fazer na temporada.



Além deles, o técnico Fernando Diniz também pode colocar em campo David, que pode fazer sua despedida do Cruz-Maltino. O atacante está perto de se transferir para o Vitória e sua participação no jogo contra o Nova Iguaçu dependerá da finalização do acordo.



Como o Vasco deve jogar

A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê, JP; David (Garré), GB, Rojas.



Já no triunfo por 4 a 2 sobre o Maricá, Fernando Diniz mandou os titulares a campo, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.