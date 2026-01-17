Alan Saldivia vai ganhar a primeira chance no VascoMatheus Lima / Vasco
Contratações do Vasco devem estrear neste domingo, contra o Nova Iguaçu
Técnico Fernando Diniz poupa os titulares para a segunda rodada do Campeonato Carioca
Vasco tem outro clube argentino interessado na contratação de Sforza
Jogador argentino voltou de empréstimo e segue sem chances com o técnico Fernando Diniz
Romário defende que Rayan não troque Vasco por clube pequeno na Europa: 'Futuro brilhante'
Atacante, de 19 anos, negocia com o Bournemouth
Vasco alinha acordo, e David está próximo de reforçar o Vitória
Clubes debatem últimos detalhes para selar a transferência do atacante
Arena das Dunas aciona o Vasco na Justiça após amistoso cancelado em 2025
Cruz-Maltino enfrentaria o Montevideo Wanderers em julho daquele ano
Hugo Moura comemora marca de 100 jogos pelo Vasco: 'Prazer enorme'
Volante saiu do banco de reservas nos minutos finais na vitória sobre o Maricá, em São Januário
