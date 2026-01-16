Hugo Moura completou 100 jogos pelo Vasco diante do Maricá, no Campeonato CariocaDivulgação / Vasco
Hugo Moura comemora marca de 100 jogos pelo Vasco: 'Prazer enorme'
Volante saiu do banco de reservas nos minutos finais na vitória sobre o Maricá, em São Januário
Hugo Moura comemora marca de 100 jogos pelo Vasco: 'Prazer enorme'
Volante saiu do banco de reservas nos minutos finais na vitória sobre o Maricá, em São Januário
Atacante do Vasco, Andrés Gómez comenta possível saída de Rayan: 'Vamos estranhar'
Garoto recebeu proposta milionária do Bournemouth, da Inglaterra
Vasco recusa proposta de R$ 25 milhões de clube turco por Piton
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vegetti aceita proposta de clube paraguaio e pede para sair do Vasco
Centroavante argentino comunicou o desejo de sair após a vitória sobre o Maricá
Coutinho e Rayan brilham, mas falta de equilíbrio na defesa liga alerta em estreia
Cruz-Maltino venceu o Maricá por 4 a 2, mas sistema defensivo tirou o sono de Fernando Diniz
Diniz ressalta que não é o momento de Rayan sair do Vasco: 'Por nenhum valor'
Treinador afirmou que a 'imensidão de potencial' do atacante está só no começo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.