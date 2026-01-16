Hugo Moura completou 100 jogos pelo Vasco diante do Maricá, no Campeonato CariocaDivulgação / Vasco

Rio - Hugo Moura celebrou a marca de 100 jogos pelo Vasco. O volante atingiu o feito na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, na última quinta-feira (15), pela rodada inicial do Campeonato Carioca. Ele saiu do banco de reservas já nos minutos finais para substituir Andrés Gómez, em São Januário.
"Na ida para o estádio, reparei na cidade, nas crianças vestindo a camisa do Vasco, e lembrei da minha infância em Rio Claro, quando eu ainda sonhava em ser jogador de futebol. Via Romário, Bebeto e Juninho na televisão e pedia a Deus para que, um dia, eu pudesse jogar no mesmo lugar desses caras", iniciou o jogador.
"Nem no meu maior sonho eu imaginaria que estaria completando 100 jogos com a camisa do Gigante. É um prazer enorme fazer parte dessa história que tanto influenciou o futebol mundial", completou.
O meio-campista chegou ao Cruz-Maltino em abril de 2024, emprestado pelo Athletico-PR. Na temporada seguinte, foi comprado em definitivo e assinou até dezembro deste ano - como já era previsto no contrato. De lá para cá, Hugo Moura fez três gols e deu sete assistências.
