Carlos Cuesta (camisa 46) marcou na vitória do Vasco sobre o MaricáMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 16/01/2026 00:36 | Atualizado 16/01/2026 01:23

"Ele sabe que é muito importante para este time e nós queremos que ele fique aqui conosco. A torcida também está pedindo para que ele nos acompanhe este ano, porque temos a esperança de poder alcançar grandes coisas, e ele é um jogador que nos ajuda muito", disse Carlos Cuesta, ao 'SporTV'.

Carlos Cuesta em treino do Vasco Matheus Lima/Vasco

Rayan foi um dos destaques da vitória do Vasco na partida. Afinal, anotou dois gols - um deles driblando o goleiro. Os outros dois foram marcados por Philippe Coutinho e pelo próprio Carlos Cuesta.

"São conversas muito diretas, queremos que ele (Rayan) esteja aqui, que ele tem muito para melhorar e muito tempo para ir à Europa também, mas sempre a decisão passa por ele. Nós queremos que ele fique conosco aqui neste ano porque é alguém que nos ajuda não só com gols, mas também com qualidade técnica", afirmou Cuesta.

"Nós falamos para ele para ficar aqui, mas ao final é ele quem decide. Ele é alguém que ama as cores do Vasco. Sei que a decisão que ele tomar no final vai ser a que o seu coração lhe diz", completou.