Carlos Cuesta (camisa 46) marcou na vitória do Vasco sobre o MaricáMatheus Lima | Vasco da Gama
Carlos Cuesta faz coro à torcida pela permanência de Rayan no Vasco: 'Nos ajuda muito'
Atacante tem acerto com o Bournemouth (ING)
Diniz ressalta que não é o momento de Rayan sair do Vasco: 'Por nenhum valor'
Treinador afirmou que a 'imensidão de potencial' do atacante está só no começo
Carlos Cuesta faz coro à torcida pela permanência de Rayan no Vasco: 'Nos ajuda muito'
Atacante tem acerto com o Bournemouth (ING)
Técnico de Portugal destaca crescimento de Nuno Moreira, do Vasco
Roberto Martínez ressaltou que as portas da seleção estão abertas para o jogador no futuro
Com um a menos, time principal do Vasco vence o Maricá em jogo de seis gols
Rayan (2), Coutinho e Carlos Cuesta marcaram para o Cruz-Maltino
Vasco encaminha a contratação de Brenner, atacante da Udinese
O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz
Vasco acerta compra definitiva e assegura permanência de Andrés Gómez
Cruz-Maltino pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) ao Rennes, da França
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.