Publicado 16/01/2026 01:21

"Desde que eu cheguei aqui, vi um potencial imenso no Rayan. Essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Rayan sair para nenhum time e por nenhum valor. Falo desportivamente e também pela ligação que tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, jamais sairia do Vasco nesse momento. Acho que o Rayan merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nesta temporada".

"O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, e eu gosto muito do Rayan como pessoa também. Desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Torço e faço força para que permaneça no Vasco. Acho que é o melhor para o Rayan, para o Vasco e até para o futebol brasileiro".

Na partida desta noite, Rayan abriu o placar e Philippe Coutinho ampliou a vantagem. Pouco depois, o Cruz-Maltino viu o Tsunami descontar e Piton ser expulso antes do intervalo. Já no segundo tempo, camisa 77 voltou a marcar e Carlos Cuesta fez o quarto. Marcelo ainda fez mais um para o Maricá.



"Acho que o time fez uma partida muito boa com alguns vacilos que a gente não pode cometer. Tivemos uma uma posse de bola bastante impositiva no primeiro tempo. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito dois, três, quatro e cinco. O ponto negativo foi a gente ceder um escanteio que não precisava e depois falhar na marcação, tomar o gol e ter o lance da expulsão".

"No segundo tempo, com um jogador a menos, acho que a equipe soube se superar, conseguiu marcar bem, conseguiu jogar e fazer mais dois gols. Depois falhamos no gol de bola parada deles".

O Gigante da Colina, que soma três pontos no Grupo A, volta a campo no próximo domingo (18). O Cruz-Maltino vai enfrentar o Nova Iguaçu, a partir das 18h, em São Januário, pela segunda rodada do Estadual.

"Sobre o time, existe uma tendência natural da gente trocar a escalação para o domingo. Não gosto muito de fazer uma projeção, porque depois se eu não cumpro, vocês vão me cobrar. Para domingo, não é certeza, mas é uma tendência de ter bastante mexida".