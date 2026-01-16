Rio - Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Maricá por 4 a 2, o técnico Fernando Diniz rasgou elogios a Rayan e defendeu que não é o momento do atacante deixar o Vasco "para nenhum clube" e por "nenhum valor". O camisa 77 já aceitou a proposta do Bournemouth (ING), mas não há acordo entre os clubes pela transferência.
"Desde que eu cheguei aqui, vi um potencial imenso no Rayan. Essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Rayan sair para nenhum time e por nenhum valor. Falo desportivamente e também pela ligação que tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, jamais sairia do Vasco nesse momento. Acho que o Rayan merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nesta temporada".
"O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, e eu gosto muito do Rayan como pessoa também. Desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Torço e faço força para que permaneça no Vasco. Acho que é o melhor para o Rayan, para o Vasco e até para o futebol brasileiro".
Na partida desta noite, Rayan abriu o placar e Philippe Coutinho ampliou a vantagem. Pouco depois, o Cruz-Maltino viu o Tsunami descontar e Piton ser expulso antes do intervalo. Já no segundo tempo, camisa 77 voltou a marcar e Carlos Cuesta fez o quarto. Marcelo ainda fez mais um para o Maricá.
"Acho que o time fez uma partida muito boa com alguns vacilos que a gente não pode cometer. Tivemos uma uma posse de bola bastante impositiva no primeiro tempo. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito dois, três, quatro e cinco. O ponto negativo foi a gente ceder um escanteio que não precisava e depois falhar na marcação, tomar o gol e ter o lance da expulsão".
"No segundo tempo, com um jogador a menos, acho que a equipe soube se superar, conseguiu marcar bem, conseguiu jogar e fazer mais dois gols. Depois falhamos no gol de bola parada deles".
O Gigante da Colina, que soma três pontos no Grupo A, volta a campo no próximo domingo (18). O Cruz-Maltino vai enfrentar o Nova Iguaçu, a partir das 18h, em São Januário, pela segunda rodada do Estadual.
"Sobre o time, existe uma tendência natural da gente trocar a escalação para o domingo. Não gosto muito de fazer uma projeção, porque depois se eu não cumpro, vocês vão me cobrar. Para domingo, não é certeza, mas é uma tendência de ter bastante mexida".
