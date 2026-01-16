Lucas Piton em treino do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 16/01/2026 14:22

Rio - O Vasco recusou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) do Besiktas, da Turquia por Lucas Piton. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino não trata o lateral-esquerdo como "inegociável", mas entende que o atleta vale mais que isso.

Lucas Piton sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no jogo contra o Mirassol, no dia 2 de dezembro, pelo Brasileirão, e perdeu a fase final da Copa do Brasil. Durante as férias, Lucas Piton realizou trabalhos particulares com fisioterapia e impressionou pela rápida recuperação. O jogador também fez todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco, sem restrições ou dores.

Piton chegou ao Vasco em 2023 em operação de R$ 16,6 milhões, junto ao Corinthians. Desde que chegou se tornou peça fundamental no elenco. O lateral tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.

A lateral esquerda é considerada um setor que o Vasco deve fazer investimentos. No final do ano passado, com a lesão de Piton, Fernando Diniz utilizou Puma Rodríguez, que é lateral-direito, de origem para substituir o titular.