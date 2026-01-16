Lucas Piton em treino do VascoDivulgação / Vasco
Vasco recusa proposta de R$ 25 milhões de clube turco por Piton
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2028
Romário defende que Rayan não troque Vasco por clube pequeno na Europa: 'Futuro brilhante'
Atacante, de 19 anos, negocia com o Bournemouth
Vasco alinha acordo, e David está próximo de reforçar o Vitória
Clubes debatem últimos detalhes para selar a transferência do atacante
Arena das Dunas aciona o Vasco na Justiça após amistoso cancelado em 2025
Cruz-Maltino enfrentaria o Montevideo Wanderers em julho daquele ano
Hugo Moura comemora marca de 100 jogos pelo Vasco: 'Prazer enorme'
Volante saiu do banco de reservas nos minutos finais na vitória sobre o Maricá, em São Januário
Atacante do Vasco, Andrés Gómez comenta possível saída de Rayan: 'Vamos estranhar'
Garoto recebeu proposta milionária do Bournemouth, da Inglaterra
