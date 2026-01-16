ROMÁRIO - DIVULGAÇÃO

Publicado 16/01/2026 22:52

Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, está perto de trocar o Vasco pelo Bournemouth, da Inglaterra. Porém, na opinião de Romário, ídolo do futebol brasileiro, o jovem tem condições de defender uma equipe com mais prestígio no futebol europeu.

“Rayan tem um futuro brilhante e tem condições de sair do Vasco para um grande clube da Europa. O que não pode é sair de clube grande daqui e ir jogar em clubes médios/pequenos e somem lá, ou voltam totalmente desvalorizados depois de alguns meses. Espero que não aconteça isso com o Rayan", disse em participação na "TNT Sports".

A transferência ainda não foi selada, porque o Vasco não chegou a um acordo com o Bournemouth. O clube inglês deve desembolsar algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 218,34 milhões).

No ano passado, Rayan somou 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.