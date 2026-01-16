Pablo Vegetti em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 16/01/2026 11:15

Rio - Vegetti não deve permanecer no Vasco em 2026. O centroavante argentino, de 37 anos, aceitou a proposta do Cerro Porteño, do Paraguai, e comunicou o desejo de sair. O jogador fez o pedido logo após a vitória sobre o Maricá por 4 a 2, nesta quinta-feira (15), em São Januário, de acordo com o "ge".

O Vasco não forçará a permanência de Vegetti. O clube entende o desejo do jogador, que vê a proposta como a última oportunidade de fazer um grande contrato, e também vê a saída como uma oportunidade de aliviar a folha, já que ele tem um dos maiores salários do elenco.

Contratado em 2023, Vegetti soma 143 jogos e 60 gols pelo Vasco. No seu primeiro ano, foi importante para salvar o time do rebaixamento. Já em 2024 e 2025, foi o artilheiro do time. No ano passado, o centroavante argentino marcou 27 gols e foi também o artilheiro do Brasil.

Apesar de ser o artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, Vegetti terminou como reserva. O argentino perdeu a vaga para Rayan, que viveu uma ascensão no segundo semestre. O jovem, de 19 anos, marcou 20 gols e terminou a temporada como o segundo maior artilheiro do Vasco.