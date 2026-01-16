Andrés Gómez também analisou o início de temporada e valorizou a chegada de Johan Rojas ao Vasco, mais um colombianoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Atacante do Vasco, Andrés Gómez abriu o jogo e lamentou a possível saída de Rayan após a vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, na última quinta-feira (15), em São Januário, pela rodada inicial do Campeonato Carioca. O colombiano exaltou o garoto, que já até aceitou uma proposta milionária do Bournemouth, da Inglaterra
Leia mais: Vegetti aceita proposta de clube paraguaio e pede para sair do Vasco
"É uma peça fundamental. É muito bom, desequilibrante, alto, com boa pegada. Nós vamos estranhar muito, mas temos que continuar trabalhando", disse o jogador. 
Ele também analisou a decisão de Fernando Diniz por começar o Estadual com força máxima: "Como todos sabem, o professor é competitivo e pensamos em lutar por todos os torneios. Acho que é uma boa escolha. Pouco a pouco, vamos adaptando com ritmo. O time jogou bem, concentrado, apesar de um ou dois erros".
Leia mais: Vasco recusa proposta de R$ 25 milhões de clube turco por Lucas Piton

Mais um colombiano

Andrés Gómez valorizou a chegada de Johan Rojas, meia colombiano que vestirá a camisa cruz-maltina a partir desta temporada. O outro compatriota é o zagueiro Carlos Cuesta. Além disso, o atacante reforçou que se sente cada vez mais adaptado ao clube carioca. 
Leia mais: Diniz ressalta que não é o momento de Rayan sair do Vasco
"Para mim, é melhor que cheguem muitos colombianos (risos). Já me sinto mais adaptado, obviamente com mais ritmo. E penso que estou melhorando muito futebolisticamente", ponderou.

Próximo da permanência

O Vasco acertou a compra de Andrés Gómez ao Rennes, da França. A diretoria exercerá a opção prevista no contrato e pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para tê-lo em definitivo. Ele chegou em agosto do ano passado por empréstimo e tornou-se um dos destaques do time. Ao todo, fez um gol e deu oito assistências em 22 jogos, 14 como titular.
fotogaleria
Andrés Gómez também analisou o início de temporada e valorizou a chegada de Johan Rojas ao Vasco, mais um colombiano
David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa