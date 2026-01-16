Andrés Gómez também analisou o início de temporada e valorizou a chegada de Johan Rojas ao Vasco, mais um colombiano - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez também analisou o início de temporada e valorizou a chegada de Johan Rojas ao Vasco, mais um colombianoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/01/2026 15:53

Leia mais: Vegetti aceita proposta de clube paraguaio e pede para sair do Vasco

"É uma peça fundamental. É muito bom, desequilibrante, alto, com boa pegada. Nós vamos estranhar muito, mas temos que continuar trabalhando", disse o jogador.

Ele também analisou a decisão de Fernando Diniz por começar o Estadual com força máxima: "Como todos sabem, o professor é competitivo e pensamos em lutar por todos os torneios. Acho que é uma boa escolha. Pouco a pouco, vamos adaptando com ritmo. O time jogou bem, concentrado, apesar de um ou dois erros".

Mais um colombiano

Leia mais: Diniz ressalta que não é o momento de Rayan sair do Vasco

"Para mim, é melhor que cheguem muitos colombianos (risos). Já me sinto mais adaptado, obviamente com mais ritmo. E penso que estou melhorando muito futebolisticamente", ponderou.

Próximo da permanência

O Vasco acertou a compra de Andrés Gómez ao Rennes, da França . A diretoria exercerá a opção prevista no contrato e pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para tê-lo em definitivo. Ele chegou em agosto do ano passado por empréstimo e tornou-se um dos destaques do time. Ao todo, fez um gol e deu oito assistências em 22 jogos, 14 como titular.