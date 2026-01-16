David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Rio - Com poucas chances no Vasco, David tem tudo para se tornar reforço do Vitória. As partes já alinharam acordo e a operação está perto de ser finalizada. As informações são do jornalista Venê Casagrande. 
O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.

Assim, entrou na lista de negociáveis do Gigante da Colina. A diretoria, então, vê a saída como uma oportunidade para fazer novas contratações e reforçar o elenco. 
Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 72 jogos pelo Vasco. Agora, está próximo de retornar ao Vitória, clube que o revelou para o futebol.