Rio - Com poucas chances no Vasco, David tem tudo para se tornar reforço do Vitória. As partes já alinharam acordo e a operação está perto de ser finalizada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.
Assim, entrou na lista de negociáveis do Gigante da Colina. A diretoria, então, vê a saída como uma oportunidade para fazer novas contratações e reforçar o elenco.
