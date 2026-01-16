David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 16/01/2026 21:24

Rio - Com poucas chances no Vasco , David tem tudo para se tornar reforço do Vitória. As partes já alinharam acordo e a operação está perto de ser finalizada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.



Assim, entrou na lista de negociáveis do Gigante da Colina. A diretoria, então, vê a saída como uma oportunidade para fazer novas contratações e reforçar o elenco.