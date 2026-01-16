Coutinho abraça Piton, que depois foi expulso, pra comemorarMatheus Lima/Vasco
Coutinho e Rayan brilham, mas falta de equilíbrio na defesa liga alerta em estreia
Cruz-Maltino venceu o Maricá por 4 a 2, mas sistema defensivo tirou o sono de Fernando Diniz
Diniz ressalta que não é o momento de Rayan sair do Vasco: 'Por nenhum valor'
Treinador afirmou que a 'imensidão de potencial' do atacante está só no começo
Carlos Cuesta faz coro à torcida pela permanência de Rayan no Vasco: 'Nos ajuda muito'
Atacante tem acerto com o Bournemouth (ING)
Técnico de Portugal destaca crescimento de Nuno Moreira, do Vasco
Roberto Martínez ressaltou que as portas da seleção estão abertas para o jogador no futuro
Com um a menos, time principal do Vasco vence o Maricá em jogo de seis gols
Rayan (2), Coutinho e Carlos Cuesta marcaram para o Cruz-Maltino
Vasco encaminha a contratação de Brenner, atacante da Udinese
O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz
