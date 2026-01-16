Coutinho abraça Piton, que depois foi expulso, pra comemorar - Matheus Lima/Vasco

Coutinho abraça Piton, que depois foi expulso, pra comemorarMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/01/2026 07:30 | Atualizado 16/01/2026 07:45

Rio - O Vasco estreou com vitória no Carioca. Com grande atuação de Philippe Coutinho e Rayan, o Cruz-Maltino goleou o Maricá por 4 a 2 , nesta quinta-feira (15), em São Januário, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Apesar do resultado, a falta de equilíbrio entre ataque e defesa ligou um alerta já no início da temporada.

No ataque, o Vasco se saiu muito bem diante do Maricá. Coutinho e Rayan foram os principais destaques do time, participando de dois gols cada. O camisa 10 fez um gol e deu uma assistência, enquanto o atacante, que pode estar de saída para o Bournemouth, da Inglaterra, marcou duas vezes. A defesa, por outro lado, deu sustos.



No primeiro tempo, o Vasco sofreu dois gols — mas um dos gols do Maricá foi anulado por impedimento. Na reta final do primeiro tempo, Lucas Piton foi expulso após perder uma bola na entrada da área e impedir o atacante do Maricá prosseguir em direção ao gol. Na etapa final, foi vazado mais uma vez. Os dois gols do adversário, aliás, saíram em bola aérea.

A busca por consistência é o principal objetivo do técnico Fernando Diniz para 2026. O Vasco, inclusive, contratou o zagueiro Alan Saldivia, que estava no Colo-Colo, do Chile, e reformulou a defesa com saídas de nomes como Maurício Lemos e Lucas Oliveira. Apesar da vitória tranquila na estreia, o Cruz-Maltino deu sinais que ainda está longe da consistência entre ataque e defesa.